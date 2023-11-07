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Военная операция на Украине ,  
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Число погибших и пострадавших при обстреле Донецка увеличилось до 20

Число погибших и пострадавших при обстреле Донецка увеличилось до 20
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Число погибших и пострадавших в результате обстрела центра Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) возросло до 20, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации на Донбассе (СЦКК).

«По состоянию на 20:30 по предварительным данным жертвами обстрелов стали более 20 человек. Информация продолжает поступать», — говорится в публикации в телеграм-канале. Как пояснили ТАСС в оперативных службах, точных цифр по пострадавшим пока нет, 20 человек — это и погибшие, и пострадавшие.

По данным представительства, ВСУ трижды атаковали Ворошиловский район Донецка из реактивной системы залпового огня HIMARS осколочными ракетами М-31 с позиций в районе Селидово: в 16:25 (три ракеты), 16:40 (две ракеты) и 18:27 (три ракеты).

По уточненной информации на 23:00, среди пострадавших в Буденновском районе двое мужчин, в Советском — две женщины. В Калининском районе три женщины и мужчина ранены при ударе по автобусу.

Также в Донецке повреждены 13 многоквартирных домов. В населенном пункте Горловка (Никитовский район) обесточены 28 трансформаторных подстанций, пять котельных, две школы, два детских сада и одна больница. Всего свыше 4,4 тыс. абонентов остались без энергоснабжения.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что при обстреле Ворошиловского района погибли шесть человек. Снаряд попал в здание Управления труда и социальной защиты населения, а также в марштрутное такси. В Киевском районе повреждения получили складские помещения.

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Глава ДНР Денис Пушилин добавил, что при обстреле пострадали 11 человек. В Буденновском районе ранен мужчина, повреждения получили четыре объекта гражданской инфраструктуры, девять многоквартирных жилых домов и одно медицинское учреждение, написал он.

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