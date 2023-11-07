МИД обвинил Париж в «самоуправстве» из-за недопуска на конференцию ЮНЕСКО

Министерство иностранных дел Российской Федерации, Москва (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Франция сорвала участие российских дипломатов в 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, не выдав им визы вовремя, следует из заявления официального представителя российского МИДа Марии Захаровой.

Она сообщила на заседаниях конференции, открывшейся 7 ноября в Париже, что не смог принять участие заместитель главы российской делегации, директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИДа Александр Алимов.

Ответственный секретарь комиссии России по делам ЮНЕСКО Татьяна Довгаленко не смогла присутствовать на встрече Национальных комиссий стран — членов организации накануне открытия Генконференции, отметила Захарова.

Она напомнила, что по соглашению между Францией и ЮНЕСКО Париж должен «без задержки и взимания платы за визу» разрешать въезд в страну представителям государств — членов организации на сессиях всех ее органов и всем лицам, приглашаемым по служебным делам Генеральной конференцией.

«Видим в нарушениях Парижем положений этого документа самоуправство без оглядки на действующие международно-правовые нормы. Призываем Генерального директора О. Азуле решительно вмешаться в ситуацию и предпринять конкретные и результативные меры по обеспечению выполнения Францией своих обязательств», — заключила представитель МИД России.

Ранее власти Великобритании не выдали визы российским делегатам для участия в сессии правления Объединенного пенсионного фонда персонала ООН, которая проходила в Лондоне с 23 по 28 июля. В постпредстве России заявили, что российские представители были уполномочены Генассамблеей ООН и Конференцией Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) «представлять данные руководящие органы», и обвинили Лондон в нарушении международных обязательств.