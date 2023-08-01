Постпредство: Лондон не выдал визы представителям России для участия в мероприятии ООН

Лондон не выдал визы российским делегатам для участия в мероприятии ООН

Власти Великобритании не выдали визы российским делегатам для участия в сессии правления Объединенного пенсионного фонда персонала ООН, сообщает постоянное представительство России при организации.

Сессия проходила в Лондоне с 23 по 28 июля. В сообщении постпредства говорится, что российские представители были уполномочены Генассамблеей ООН и Конференцией Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) «представлять данные руководящие органы».

В постпредстве заявили, что Лондон нарушил международные обязательства и «бросил вызов соответствующим решениям Генассамблеи ООН и Конференции ФАО».

Объединенный пенсионный фонд персонала ООН был учрежден в 1949 году в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Это не первый раз, когда у российских дипломатов возникают проблемы с участием в заседаниях ООН из-за отсутствия виз. Например, в марте США не выдали въездных документов нескольким российским делегатам, которые должны были участвовать в сессии рабочей группы открытого состава ООН по вопросам безопасности в сфере информационных технологий.