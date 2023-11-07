Латвия обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
Временного поверенного в делах России в Латвии Олега Зыкова вызвали в МИД республики, сообщил министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш в соцсети X.
«Вчера было установлено, что российский самолет нарушил воздушное пространство Латвии. Сегодня в Министерство иностранных дел Латвии был вызван глава российского посольства, которому была вручена нота протеста», — написал Кариньш.
РБК направил запрос в Минобороны России и в посольство России в Латвии.
19 октября три британских военных самолета приблизились к российской границе над акваторией Черного моря. По данным Минобороны России, это были самолет радиотехнической разведки RC-135 и два многоцелевых истребителя «Тайфун» Военно-воздушных сил Великобритании. В связи с этим в воздух были подняты два истребителя Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. После этого иностранные самолеты развернулись, не нарушив российскую границу.
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