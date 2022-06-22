Таиланд экстрадировал россиянина в США после решения выдать его России

Дмитрия Украинского в США обвиняют в хищении $30 млн. Власти Таиланда, где его в 2016 году задержали, одобрили экстрадицию россиянина и в Россию, и в Соединенные Штаты. О выдаче Украинского США сообщила правозащитникам его жена

Власти Таиланда экстрадировали в США российского гражданина Дмитрия Украинского, которого обвиняют в хищении средств американских граждан с последующей легализацией в Таиланде, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя российского отделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова.

Правозащитник заявил агентству, что жена Украинского обратилась к нему с письмом о нарушении прав супруга. «Ее муж был экстрадирован из Таиланда 16 июня 2022 года, несмотря на наличие двух противоречащих друг другу судебных решений Королевства Таиланд о его выдаче в США и одновременно в Россию и дополнительного судебного разбирательства, в обстановке крайней секретности, которая более была похожа на похищение», — пояснил Мельников.

Он подчеркнул, что, согласно протоколу к консульской конвенции между Россией и США от 1964 года, при задержании или аресте россиянина консульское лицо должно было быть уведомлено об этом в течение трех дней, но этого не произошло. Поэтому Мельников попросил генпрокурора США Меррика Гарланда предоставить российским дипломатам информацию о местах содержания Украинского под стражей и обвинениях в его адрес и устроить ему встречу с консулом.

РБК направил запросы в пресс-службы полиции Таиланда и посольства России в Таиланде и обратился за комментарием к Ивану Мельникову.

Украинского арестовали в Паттайе в 2016 году по запросу ФБР. Власти королевства осудили его на 10 лет лишения свободы. Летом того же года российская сторона обратилась в Генпрокуратуру Таиланда с просьбой выдать Украинского. МИД направлял королевству ноту о недопустимости экстрадиции россиянина в США.

В 2017 году суд одобрил его экстрадицию в Россию, а в 2019 году власти Таиланда разрешили выдачу россиянина в США. Суд заключил, что хакерская группировка, к которой принадлежал обвиняемый, украла более $30 млн с карт граждан Соединенных Штатов, Австралии, Японии, Италии, Великобритании и Германии. Американские власти расследовали деятельность россиянина с 2014 года, когда обнаружили несколько подозрительных переводов средств на таиландские счета. Украинский свою вину отрицает.

Читайте на РБК Pro Pro Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников Инструкции Pro И живи спокойно: шесть стран для смены налогового резидентства И живи спокойно: шесть стран для смены налогового резидентства Статьи Pro Платят много, увольняют быстро: каково работать в Netflix — в 5 пунктах Платят много, увольняют быстро: каково работать в Netflix — в 5 пунктах Статьи Pro Как торговаться с китайцами — секреты переговоров Как торговаться с китайцами — секреты переговоров Статьи Pro Безответственные инвестиции: почему бизнес взбунтовался против ESG Безответственные инвестиции: почему бизнес взбунтовался против ESG Статьи Pro Как промышленность России переходит к «экономике сопротивления» Как промышленность России переходит к «экономике сопротивления» Исследования Pro Слабеющий игрок: что иностранные СМИ пророчат российскому нефтегазу Слабеющий игрок: что иностранные СМИ пророчат российскому нефтегазу Статьи Pro Как ухаживать за кожей после 35 лет: 5 важных правил Как ухаживать за кожей после 35 лет: 5 важных правил Инструкции

В 2019 году россиянин более месяца держал голодовку, чтобы добиться пересмотра дела.

В России его тоже обвиняют в мошенничестве: по данным следствия, с апреля по май 2013 года Украинский в составе группы похитил более 7,5 млн руб. «путем обмана и злоупотребления доверием».