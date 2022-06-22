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Политика ,  
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Таиланд экстрадировал россиянина в США после решения выдать его России

Дмитрия Украинского в США обвиняют в хищении $30 млн. Власти Таиланда, где его в 2016 году задержали, одобрили экстрадицию россиянина и в Россию, и в Соединенные Штаты. О выдаче Украинского США сообщила правозащитникам его жена

Власти Таиланда экстрадировали в США российского гражданина Дмитрия Украинского, которого обвиняют в хищении средств американских граждан с последующей легализацией в Таиланде, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя российского отделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова.

Правозащитник заявил агентству, что жена Украинского обратилась к нему с письмом о нарушении прав супруга. «Ее муж был экстрадирован из Таиланда 16 июня 2022 года, несмотря на наличие двух противоречащих друг другу судебных решений Королевства Таиланд о его выдаче в США и одновременно в Россию и дополнительного судебного разбирательства, в обстановке крайней секретности, которая более была похожа на похищение», — пояснил Мельников.

Он подчеркнул, что, согласно протоколу к консульской конвенции между Россией и США от 1964 года, при задержании или аресте россиянина консульское лицо должно было быть уведомлено об этом в течение трех дней, но этого не произошло. Поэтому Мельников попросил генпрокурора США Меррика Гарланда предоставить российским дипломатам информацию о местах содержания Украинского под стражей и обвинениях в его адрес и устроить ему встречу с консулом.

РБК направил запросы в пресс-службы полиции Таиланда и посольства России в Таиланде и обратился за комментарием к Ивану Мельникову.

Москва попросила Таиланд выдать арестованного по запросу США россиянина
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Здание Генпрокуратуры России

Украинского арестовали в Паттайе в 2016 году по запросу ФБР. Власти королевства осудили его на 10 лет лишения свободы. Летом того же года российская сторона обратилась в Генпрокуратуру Таиланда с просьбой выдать Украинского. МИД направлял королевству ноту о недопустимости экстрадиции россиянина в США.

В 2017 году суд одобрил его экстрадицию в Россию, а в 2019 году власти Таиланда разрешили выдачу россиянина в США. Суд заключил, что хакерская группировка, к которой принадлежал обвиняемый, украла более $30 млн с карт граждан Соединенных Штатов, Австралии, Японии, Италии, Великобритании и Германии. Американские власти расследовали деятельность россиянина с 2014 года, когда обнаружили несколько подозрительных переводов средств на таиландские счета. Украинский свою вину отрицает.

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В 2019 году россиянин более месяца держал голодовку, чтобы добиться пересмотра дела.

В России его тоже обвиняют в мошенничестве: по данным следствия, с апреля по май 2013 года Украинский в составе группы похитил более 7,5 млн руб. «путем обмана и злоупотребления доверием».

Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
При участии
Алена Прохоренко
хакер экстрадиция Таиланд США Россия

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Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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