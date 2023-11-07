УНН узнало о состоянии детей погибшего при взрыве помощника Залужного
Дочь и сын погибшего при взрыве гранаты помощника главнокомандующего украинской армии Геннадия Частякова находятся в больнице, передает УНН со ссылкой на источники.
Сыну погибшего военного провели операцию, его состояние оценивается как тяжелое. Угрозы для жизни дочери Частякова нет, уточнили собеседники издания. По их информации, она находится в состоянии средней степени тяжести.
Частяков погиб в результате взрыва гранаты вечером 6 ноября. Как сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко, в этот день помощник главнокомандующего праздновал свой день рождения и вернулся домой с подарками от коллег. Среди них был подарочный ящик с гранатами нового западного образца. Частяков достал один из боеприпасов и начал показывать его сыну.
«Сначала в руки боеприпас взял сын и начал крутить кольцо. Затем военнослужащий забрал гранату у ребенка и выдернул кольцо, спровоцировав трагический взрыв. В квартире полиция обнаружила еще пять таких неразорвавшихся гранат. Их отправят на экспертизу», — рассказал министр.
По данным издания «Страна», что речь идет о старшем помощнике заместителя главнокомандующего ВСУ Александре Тимченко.
«Лицо, вероятно подарившее эти подарки, призналось. Он предупредил, что боевые гранаты. Вероятно, не поверил погибший в эту информацию», — пишет издание со ссылкой на информацию МВД.
Издание приводит еще одну версию: погибший принял гранаты за сувениры-рюмки и решил их вскрыть.
По словам источника УНН, Тимченко уже дал показания по этому делу. Полковник заверил, что решил сделать такой подарок самостоятельно и вложил в деревянный ящик бутылку виски и шесть гранат, сказал собеседник агентства.
МВД Украины сочло гибель Частякова несчастным случаем. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назвал погибшего помощника близким другом.
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