УНН узнало о состоянии детей погибшего при взрыве помощника Залужного

Фото: Brendan Hoffman / Getty Images

Дочь и сын погибшего при взрыве гранаты помощника главнокомандующего украинской армии Геннадия Частякова находятся в больнице, передает УНН со ссылкой на источники.

Сыну погибшего военного провели операцию, его состояние оценивается как тяжелое. Угрозы для жизни дочери Частякова нет, уточнили собеседники издания. По их информации, она находится в состоянии средней степени тяжести.

Частяков погиб в результате взрыва гранаты вечером 6 ноября. Как сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко, в этот день помощник главнокомандующего праздновал свой день рождения и вернулся домой с подарками от коллег. Среди них был подарочный ящик с гранатами нового западного образца. Частяков достал один из боеприпасов и начал показывать его сыну.

«Сначала в руки боеприпас взял сын и начал крутить кольцо. Затем военнослужащий забрал гранату у ребенка и выдернул кольцо, спровоцировав трагический взрыв. В квартире полиция обнаружила еще пять таких неразорвавшихся гранат. Их отправят на экспертизу», — рассказал министр.

По данным издания «Страна», что речь идет о старшем помощнике заместителя главнокомандующего ВСУ Александре Тимченко.

«Лицо, вероятно подарившее эти подарки, призналось. Он предупредил, что боевые гранаты. Вероятно, не поверил погибший в эту информацию», — пишет издание со ссылкой на информацию МВД.

Издание приводит еще одну версию: погибший принял гранаты за сувениры-рюмки и решил их вскрыть.

По словам источника УНН, Тимченко уже дал показания по этому делу. Полковник заверил, что решил сделать такой подарок самостоятельно и вложил в деревянный ящик бутылку виски и шесть гранат, сказал собеседник агентства.

МВД Украины сочло гибель Частякова несчастным случаем. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назвал погибшего помощника близким другом.