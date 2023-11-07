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Выставку «Россия» за три дня посетили почти 450 тыс. человек

Выставку «Россия» на ВДНХ за три дня посетили почти 450 тыс. человек
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Выставку-форум «Россия» на ВДНХ за три дня с момента открытия 4 ноября посетили 448 тыс. человек, сообщила пресс-служба площадки.

Организаторы назвали такое число посетителей рекордным. В первый день, по данным пресс-службы, выставку посетили 191 тыс. человек, а во второй — 123 тыс. Накануне, 6 ноября, на мероприятие пришли 134 тыс. человек.

Выставка-форум «Россия» открылась на ВДНХ 4 ноября. Она будет работать до 12 апреля 2024 года. На площадке представлены достижения российской промышленности, энергетики, строительной и транспортной сфер, научные и культурные достижения.

Представить свои экспозиции в рамках выставки должны все регионы страны, 21 министерство, 19 компаний и корпораций, а также общественные организации.

Для гостей форума проводят экскурсии, выставки, творческие мастер-классы, а также развлекательные мероприятия для детей.

Президент России Владимир Путин подписал указ об организации выставки в марте 2023 года. Глава государства планирует посетить мероприятие лично в один из дней ее работы.

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