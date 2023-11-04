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4 ноября в Москве откроется выставка-форум «Россия»

В Москве сегодня откроется выставка-форум «Россия»
Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости
Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

В Москве на ВДНХ откроется первая выставка-форум «Россия», об этом в своем телеграмм-канале ранее рассказывал мэр Москвы Сергей Собянин.

Форум будет идти до 12 апреля 2024 года, на ней собирались показать достижения России в культуре, экономике, науке и промышленности.

«Наша страна покажет свои главные достижения в науке, культуре, промышленности, энергетике, строительстве и транспорте», — писал Собянин.

Для гостей форума проведут экскурсии, выставки, творческие мастер-классы и развлекательные мероприятия для детей. Всего на форуме 131 экспозиция и 13 экскурсионных маршрутов. Ежедневно будет проводиться до 500 экскурсий в день.

Свои экспозиции представят все регионы России, 21 министерство, 19 компаний и корпораций, а также общественные организации.

Указ об организации форума подписал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в марте 2023 года. Путин посетит мероприятие в один из дней проведения выставки — об этом рассказывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Теги
Москва ВДНХ Россия Выставка «Россия»
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