Более 190 тыс. человек посетили выставку-форум «Россия» в первый день

Более 190 тыс. человек посетили выставку-форум «Россия» в первый день

Фото: Андрей Любимов / РБК

Более 190 тыс. человек посетили выставку-форум «Россия» на ВДНХ в Москве в первый день ее работы, говорится в сообщении на сайте форума.

Организаторы назвали количество посетителей рекордным.

Выставка-форум «Россия» открылась на ВДНХ 4 ноября. Она будет идти до 12 апреля 2024 года. На выставке представлены достижения России в науке, культуре, промышленности, энергетике, строительстве и транспорте. Кроме того, свои экспозиции покажут все регионы страны, 21 министерство, 19 компаний и корпораций, а также общественные организации.

Для гостей форума проводятся экскурсии, выставки, творческие мастер-классы, а также развлекательные мероприятия для детей.

Президент России Владимир Владимирович Путин подписал указ об организации выставки в марте 2023 года. Он сам также планирует посетить форум в один из дней его проведения.