МИД заявил об «огромном количестве вопросов» к Израилю по ядерному оружию
Заявление министра наследия Израиля Амихая Элияху (партия «Еврейская сила»), допустившего возможность ядерного удара по сектору Газа, вызывает «огромное количество вопросов», заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в эфире «Соловьев Live».
Элияху не входит в военный кабинет, сформированный властями Израиля для принятия решений во время боевых действий, и не имеет на него влияния. В интервью, отвечая на вопрос, не следует ли сбросить ядерную бомбу на сектор Газа, министр ответил: «Это одна из возможностей». Говоря о судьбе заложников, он сказал: «У войны тоже есть цена».
«Вопрос номер один: а что, получается, мы слышим официальные заявления [от члена правительства Израиля] <...> о наличии ядерного оружия? <...> А где международные организации? Где МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии. — РБК)?», — прокомментировала эти слова Захарова.
Следующий вопрос, по словам представителя МИДа, где Израиль проводил испытания своего ядерного оружия, если у страны была ядерная программа. Захарова допустила, что эти исследования могли проводиться при поддержке Соединенных Штатов.
Израиль официально не подтверждает и не опровергает наличия у него ядерного оружия. Государство не присоединилось к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и не сотрудничает с МАГАТЭ в отношении некоторых своих видов ядерной деятельности. Большинство исследователей склоняются к тому, что у Израиля порядка 90 ядерных боеголовок на основе плутония и он произвел достаточно этого вещества для выпуска 100–200 единиц оружия, пишет Center for Arms Control and Non-Proliferation.
Официально право владеть ядерным оружием имеют пять стран — Россия (как правопреемница СССР), США, Китай, Франция и Великобритания, так называемая «ядерная пятерка». Это связано с тем, что свои первые взрывы они провели до 1968 года, когда был принят и открыт к подписанию Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Кроме «пятерки» свои испытания (уже после 1968-го) провели Индия, Пакистан, КНДР.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал слова министра наследия «оторванными от реальности» и подчеркнул, что страна не рассматривает возможность ядерного удара по сектору Газа. Элияху после произошедшего отстранили от участия в заседаниях кабинета министров.