МИД заявил об «огромном количестве вопросов» к Израилю по ядерному оружию

Мария Захарова (Фото: РИА Новости)

Заявление министра наследия Израиля Амихая Элияху (партия «Еврейская сила»), допустившего возможность ядерного удара по сектору Газа, вызывает «огромное количество вопросов», заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в эфире «Соловьев Live».

Элияху не входит в военный кабинет, сформированный властями Израиля для принятия решений во время боевых действий, и не имеет на него влияния. В интервью, отвечая на вопрос, не следует ли сбросить ядерную бомбу на сектор Газа, министр ответил: «Это одна из возможностей». Говоря о судьбе заложников, он сказал: «У войны тоже есть цена».

«Вопрос номер один: а что, получается, мы слышим официальные заявления [от члена правительства Израиля] <...> о наличии ядерного оружия? <...> А где международные организации? Где МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии. — РБК)?», — прокомментировала эти слова Захарова.

Следующий вопрос, по словам представителя МИДа, где Израиль проводил испытания своего ядерного оружия, если у страны была ядерная программа. Захарова допустила, что эти исследования могли проводиться при поддержке Соединенных Штатов.

Израиль официально не подтверждает и не опровергает наличия у него ядерного оружия. Государство не присоединилось к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и не сотрудничает с МАГАТЭ в отношении некоторых своих видов ядерной деятельности. Большинство исследователей склоняются к тому, что у Израиля порядка 90 ядерных боеголовок на основе плутония и он произвел достаточно этого вещества для выпуска 100–200 единиц оружия, пишет Center for Arms Control and Non-Proliferation. Официально право владеть ядерным оружием имеют пять стран — Россия (как правопреемница СССР), США, Китай, Франция и Великобритания, так называемая «ядерная пятерка». Это связано с тем, что свои первые взрывы они провели до 1968 года, когда был принят и открыт к подписанию Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Кроме «пятерки» свои испытания (уже после 1968-го) провели Индия, Пакистан, КНДР.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал слова министра наследия «оторванными от реальности» и подчеркнул, что страна не рассматривает возможность ядерного удара по сектору Газа. Элияху после произошедшего отстранили от участия в заседаниях кабинета министров.