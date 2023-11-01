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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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В ЮНИСЕФ заявили о превращении сектора Газа в кладбище для тысяч детей

ЮНИСЕФ: сектор Газа после ударов Израиля превратился в кладбище для тысяч детей
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

В секторе Газа с начала войны Израиля с ХАМАС погибли или получили ранения более 3,4 тыс. детей, количество жертв и раненых растет каждый день, заявил пресс-секретарь Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Джеймс Элдер.

«Газа стала кладбищем для тысяч детей. Это ад для всех остальных», — сказал Элдер.

Он отметил, что «угрозы для детей выходят за рамки бомб и минометов» и рассказал, что больше 1 млн детей в секторе Газа не имеют доступа к питьевой воде. По его словам, регион получает только 5% от необходимого суточного объема воды.

Растет угроза высокой смертности детей, особенно младенцев, от обезвоживания, предупредил Элдер. Из-за недостатка пресной воды детям приходится пить соленую морскую воду, из-за которой дети болеют.

Кроме того, дети в секторе Газа нуждаются в медицинской помощи, особенно в психосоциальной поддержке. Элдер отметил, что еще до начала войны более 800 тыс. несовершеннолетних в регионе — три четверти всего местного детского населения — нуждались в психологической помощи.

Представитель ЮНИСЕФ призвал прекратить огонь и открыть коридоры для беспрепятственной доставки гуманитарной помощи, в том числе воды, продовольствия, медикаментов и топлива.

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Ранее генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини сообщил, что женщины и дети составляют около 70% погибших в секторе Газа с начала войны. «Это не может быть сопутствующими потерями», — подчеркнул он.

Теги
ЮНИСЕФ ООН сектор Газа Дети
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