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Жители Дублина в ночь на Хэллоуин сообщали о пожарах каждые 70 секунд

В Дублине в ночь на Хэллоуин пожарным сообщали о возгораниях каждые 70 секунд

Пожарная бригада ирландского Дублина в ночь на Хэллоуин получала сообщения о возгораниях каждые 70 секунд. Об этом городская пожарная служба сообщила в соцсети X (раннее Twitter).

«Сегодня вечером у нас большое количество звонков, примерно один вызов службы экстренной помощи каждые 70 секунд», — сообщила служба. Пожарные создали интерактивную карту возгораний в городе в ночь Хэллоуина, на ней отметили больше сотни случаев.

В частности, вечером 31 октября пожарные потушили горящую машину в пригороде Талла, припаркованную перед жилым комплексом, сообщает The Irish Times. В поселке Портманок в графстве Дублин пожарная бригада приехала на вызов из-за горящей травы.

Национальная полицейская служба перед Хэллоуином напомнила ирландцам, что разведение костров незаконно и потенциально «очень опасно». Ведомство попросило граждан посещать только официально организованные праздничные мероприятия.

По данным RTE, в прошлом году дублинские пожарные в ночь на Хэллоуин получили 234 сообщения о возгораниях, 169 из них были связаны с праздником. Спасателям также позвонили 357 раз с просьбой прислать скорую помощь.

Теги
Дублин пожарные пожары Ирландия Хэллоуин
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