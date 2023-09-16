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В торговом центре Петербурга произошел пожар на площади 1 тыс. кв. м

В Санкт-Петербурге загорелся ресторан в торговом центре на площади 1 тыс. кв. м

В Фрунзенском районе Санкт-Петербурга произошел пожар на площали 1 тыс. кв. м, сообщило главное управление регионального МЧС. По предварительным данным, загорелся ресторан в торговом центре.

О пожаре, по информации ведомства, сообщили в 00:27. Загорелось здание по адресу: Фрунзенский район, улица Бухарестская, дом 47. Огонь охватил здание размером 40 на 50 м, площадь составила 1 тыс. кв. м, добавили в МЧС. Телеграм-канал «112» сообщал, что площадь возгорания — около 2 тыс. кв. м.

По предварительным данным, никто не пострадал. При тушении задействовали 18 единиц техники и 62 человек личного состава.

Телеграм-канал Baza и Shot сообщили, что огонь охватил двухэтажный торговый центр, первый уточнил, что основная часть огня распространилась на территории ресторана. «Фонтанка» также пишет, что горит ресторан.

По данным сервиса «Яндекс. Карты», по этому адресу располагаются ресторан и несколько магазинов — продуктовый, книжный и зоомагазин.

В Невском районе Санкт-Петербурга 12 сентября загорелись помещения, где находятся склад и производство картона. Площадь возгорания составила 800 кв. м, пожару присвоили второй ранг сложности из пяти возможных. При тушении задействовали 38 человек и восемь единиц техники. По данным телеканала РЕН ТВ, пострадал один человек, его госпитализировали.

Теги
Санкт-Петербург Пожар МЧС торговый центр
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