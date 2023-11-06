«Украинская правда» опубликовала фото с места гибели помощника Залужного

Фото: «Украинская правда»

Издание «Украинская правда» опубликовало первые фотографии с места гибели помощника главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного майора Геннадия Частякова.

На одном фото видны стол, на котором лежат небольшой подарочный пакет, вытянутая черная коробка и несколько предметов зеленого цвета, похожих на маленькие гранаты. На другом снимке виден тот же стол с другого ракурса, на котором стоят четыре больших подарочных пакета, один их них рваный, и пол с разбросанными по нему мелкими предметами.

По данным «Украинской правды», жена Частякова рассказала, что ее муж принес домой подарочный пакет с бутылкой алкоголя и подарочными рюмками в виде гранат. При открытии пакета произошел взрыв.

О том, что взрыв произошел при открытии подарочного пакета с бутылкой и рюмками, также пишет «Страна» со ссылкой на источник в Нацполиции Украины. Источники издания в правоохранительных органах утверждают, что подарок Частякову передал старший помощник заместителя главкома ВСУ Александр Тимченко.

Взрыв произошел в частном доме в селе Петропавловская Борщаговка в Киевской области, пишет «Страна». В результате Частяков погиб, его сын получил рваные раны лица. На месте происшествия также находилась дочь Частякова, она не пострадала.

Залужный ранее сообщил, что его помощник погиб в свой День рождения в кругу семьи. «В одном и подарков сработало неизвестное взрывное устройство», — написал главком ВСУ в своем телеграм-канале.

Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что взрыв, в результате которого погиб Частяков, стал результатом несчастного случая. По словам министра, майор принес домой подарки от коллег. В одном из ящиков находились гранаты нового западного образца.

Как рассказал Клименко, сын Частякова взял боеприпас и начал крутить кольцо. Частяков забрал гранату у ребенка и случайно выдернул кольцо, после чего произошел взрыв. В квартире полиция обнаружила еще пять таких неразорвавшихся гранат, их отправят на экспертизу.