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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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В ЦАХАЛ заявили об уничтожении объектов ХАМАС внутри мечети в Газе

ЦАХАЛ: уничтожены объекты ХАМАС внутри мечети в секторе Газа
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Israel Defense Forces
Фото: Israel Defense Forces

Армия обороны Израиля обнаружила и уничтожила пусковые установки для ракет в мечети в секторе Газа, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

«В ходе наземных операций в секторе Газа войска ЦАХАЛ обнаружили и представили доказательства использования ХАМАС гражданских объектов для терроризма», — говорится в сообщении.

Помимо этого, ЦАХАЛ отчиталась об обнаружении внутри здания, используемого для молодежных мероприятий в северной части сектора Газа, более 50 ракет, которые, как заявили в Армии обороны, готовились для запуска по Израилю.

2 ноября Армия Израиля взяла Газу в окружение, спустя менее чем неделю после начала наземных рейдов в секторе. Целью военной операции ЦАХАЛ называет полное уничтожение ХАМАС. Ночью 6 ноября ЦАХАЛ заявила, что войска окружили Газу и продвинулись до побережья, тем самым разделив регион на северную и южную части.

Правозащитные организации и ООН обвиняют Израиль в неизбирательных ударах по сектору, в том числе по гражданским объектам, в результате которых гибнут гражданские. Вместе с этим ООН осудила ХАМАС за убийства мирных жителей в Израиле и захват заложников отрядами палестинской группировки.

Теги
ЦАХАЛ Израиль сектор Газа Палестина ХАМАС
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