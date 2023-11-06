В ЦАХАЛ заявили об уничтожении объектов ХАМАС внутри мечети в Газе

Фото: Israel Defense Forces

Армия обороны Израиля обнаружила и уничтожила пусковые установки для ракет в мечети в секторе Газа, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

«В ходе наземных операций в секторе Газа войска ЦАХАЛ обнаружили и представили доказательства использования ХАМАС гражданских объектов для терроризма», — говорится в сообщении.

Помимо этого, ЦАХАЛ отчиталась об обнаружении внутри здания, используемого для молодежных мероприятий в северной части сектора Газа, более 50 ракет, которые, как заявили в Армии обороны, готовились для запуска по Израилю.

2 ноября Армия Израиля взяла Газу в окружение, спустя менее чем неделю после начала наземных рейдов в секторе. Целью военной операции ЦАХАЛ называет полное уничтожение ХАМАС. Ночью 6 ноября ЦАХАЛ заявила, что войска окружили Газу и продвинулись до побережья, тем самым разделив регион на северную и южную части.

Правозащитные организации и ООН обвиняют Израиль в неизбирательных ударах по сектору, в том числе по гражданским объектам, в результате которых гибнут гражданские. Вместе с этим ООН осудила ХАМАС за убийства мирных жителей в Израиле и захват заложников отрядами палестинской группировки.