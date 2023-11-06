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Общество ,  
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В Подмосковье шесть человек пострадали в ДТП с фурой

При столкновении легковушки с фурой в Подмосковье погиб человек, 6 пострадали

В ДТП на 139 км автодороги Р22 «Каспий» погиб человек, еще шесть человек, включая детей 12 и 10 лет, получили травмы различной степени тяжести, сообщила прокуратура Московской области.

«Водитель автомобиля марки Renault Duster, двигаясь в сторону Москвы на 139 км автодороги Р22 «Каспий», совершил столкновение с грузовым автомобилем марки Volvo, впоследствии указанный грузовой автомобиль столкнулся еще с двумя легковыми автомобилями», — говорится в сообщении.

Каширская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.

В ночь на 21 октября шесть легковых машин и грузовик столкнулись на трассе М-5 «Урал» в Московской области неподалеку от Люберец. По информации регионального управления МВД, пострадал один человек. Очевидец рассказал РЕН ТВ, что автомобиль Lada Vesta выехал на встречную полосу и снес колесо грузовику. В результате большегруз потерял управление.

Теги
ДТП Подмосковье Каспий
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