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Шесть легковушек и грузовик столкнулись на трассе в Подмосковье

В Подмосковье на трассе столкнулись шесть легковых машин и грузовик

Шесть легковушек и грузовик столкнулись на трассе в Подмосковье
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Шесть легковых машин и грузовик столкнулись на трассе М-5 «Урал» в Московской области, в результате пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, передает ТАСС.

Авария произошла около 00:15 мск 21 октября на 30-м километре трассы М-5 «Урал». «По предварительной информации, произошло столкновение грузового автомобиля и шести легковых автомашин. В результате аварии пострадал один человек», — сказал собеседник агентства.

Отрезок трассы, где произошло ДТП, пересекает деревню Островцы к югу от Люберец на юго-востоке Московской области. Очевидец аварии рассказал РЕН ТВ, что ее спровоцировал автомобиль Lada Vesta, который выехал на встречную полосу. По словам мужчины, машина столкнулась с грузовиком, в результате у большегруза оторвало колесо и он потерял управление.

В апреле в районе Наро-Фоминска Московской области грузовик «КамАЗ» въехал в автомобили, стоявшие на светофоре на 72-м километре Киевского шоссе. В результате погибли четыре человека. 

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грузовик ДТП легковые автомобили
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