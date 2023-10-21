Шесть легковушек и грузовик столкнулись на трассе в Подмосковье
Шесть легковых машин и грузовик столкнулись на трассе М-5 «Урал» в Московской области, в результате пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, передает ТАСС.
Авария произошла около 00:15 мск 21 октября на 30-м километре трассы М-5 «Урал». «По предварительной информации, произошло столкновение грузового автомобиля и шести легковых автомашин. В результате аварии пострадал один человек», — сказал собеседник агентства.
Отрезок трассы, где произошло ДТП, пересекает деревню Островцы к югу от Люберец на юго-востоке Московской области. Очевидец аварии рассказал РЕН ТВ, что ее спровоцировал автомобиль Lada Vesta, который выехал на встречную полосу. По словам мужчины, машина столкнулась с грузовиком, в результате у большегруза оторвало колесо и он потерял управление.
В апреле в районе Наро-Фоминска Московской области грузовик «КамАЗ» въехал в автомобили, стоявшие на светофоре на 72-м километре Киевского шоссе. В результате погибли четыре человека.
Что такое процентный риск и как компании управляют им в новых условиях
Не только в аптеке. Как развивается рынок продажи лекарств в России
Обмен метриками и слепые тесты. Как внедрять ИИ и оценивать его эффект для бизнеса
5 грехов спикера. Как выступить так, чтобы пригласили ещё
Высокое напряжение: какие перспективы у электромобилей в России
Как лесопромы-
шленный комплекс ищет новые ниши и рынки
Какие есть перспективы у индустриального выращивания ягоды в России
Тактильный и голографический: когда появится связь 6G и что она изменит для бизнеса
Новые решения. Как бесшовно перейти на российское ПО
Навигатор по цифровым решениям для компаний металлургии и горнодобывающей промышленности