В Иркутской области четыре человека, в том числе двое детей, погибли в ДТП

В Иркутской области четыре человека погибли в ДТП

Фото: МВД России

В Иркутской области водитель не справился с управлением и съехал в реку Кута, в результате погибли четыре человека, в том числе двое детей. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД по Иркутской области.

Инцидент произошел на федеральной автодороге «Вилюй» в районе поселка Янталь Усть-Кутского района. По данным ведомства, 36-летний водитель Lada Samara не справился с управлением и съехал в реку, машина ушла под воду. «В результате происшествия погибли водитель, женщина и двое малолетних детей», — говорится в публикации.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Следственное управление СК по региону начало проверку по статье о нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть более двух лиц (ст. 264 УК). Следователи устанавливают личности потерпевших и опрашивают очевидцев.

Накануне, 4 ноября, на Сахалине перевернулся автобус с 25 пассажирами. По данным сахалинского управления МВД, водитель не справился с управлением. В результате аварии пострадала 17-летняя пассажирка. Девушка получила ушиб бедра, от госпитализации отказалась.