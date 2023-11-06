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В Петербурге задержали школьника после избиения сверстника на камеру

МВД: в Петербурге задержали девятиклассника за избиение на детской площадке
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Полицейские задержали девятиклассника, которого подозревают в избиении 12-летнего подростка на детской площадке на Купчинской улице в Петербурге, сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным «Фонтанки», девятиклассника также заподозрили в создании контента для телеграм-канала «Как купить почку в Питере» вместе с приятелем. Видео с избиением 12-летнего подростка выложили туда. Сообщник девятиклассника успел покинуть страну и улетел к родным в Узбекистан, отмечает «Фонтанка».

«По факту произошедшего в отдел полиции был доставлен учащийся девятого класса, который рассказал, что 29 августа он со своим другом, гражданином одного из государств ближнего зарубежья, находились на детской площадке, где у них произошел конфликт с 12-летним подростком», — говорится в сообщении полиции. Отец пострадавшего обратился с заявлением в полицию 1 ноября.

Возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Полиция ищет еще одного участника конфликта.

В октябре Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213, п. «а» ч. 2 ст. 282 УК (хулиганство, возбуждение ненависти и вражды) в отношении «группы выходцев из Азербайджана», которые вели другой телеграм-канал, где публиковали ролики с избиениями прохожих — «Жизнь бродяги». Жертвами группировки, как правило, становились подростки или подвыпившие прохожие. Всего в рамках дела были задержаны 11 человек.

Теги
Санкт-Петербург полиция избиение
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