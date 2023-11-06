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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Израиль задержал 2,1 тыс. палестинцев с начала войны

WAFA: Израиль задержал 2,1 тыс. палестинцев с начала войны
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Amir Levy / Getty Images
Фото: Amir Levy / Getty Images

С начала войны между Израилем и ХАМАС израильские военные задержали 2150 палестинцев, сообщает агентство WAFA со ссылкой на палестинскую комиссию по делам заключенных.

По данным агентства, только вечером 5 и утром 6 ноября военные ЦАХАЛ задержали около 70 палестинцев на Западном берегу реки Иордан.

Сектор Газа — одна из двух частей государства Палестина, но долгие годы контролируется движением ХАМАС. Территории на Западном берегу реки Иордан (часть из них контролируется Израилем) находятся под контролем ФАТХ во главе с президентом Палестины Махмудом Аббасом.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 31 октября объявил о начале третьего этапа войны с ХАМАС, который подразумевает расширение наземных операций в секторе Газа. Накануне, 5 ноября, израильские военные провели рейды в трех городах на Западном берегу реки Иордан. Тогда четверо палестинцев получили ранения, еще по меньшей мере одного арестовали военные. Ynet писал, что израильские войска пытались обнаружить и обезвредить спрятанные в земле взрывные устройства.

Теги
Палестина арестованный Израиль Западный берег реки Иордан
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