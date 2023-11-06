Полярное сияние пришло на юг России. Фоторепортаж
Вечером 5 ноября россияне во многих регионах, в том числе и Крыму, могли видеть необычное явление — полярное сияние, переливающееся всеми цветами радуги. Ученые говорят, что это стало возможным благодаря уникальному совпадению
Полярное сияние, Омск.
Увидеть северное сияние на юге России оказалось возможно благодаря совпадению хороших метеорологических условий с геомагнитными, рассказал РБК член-корреспондент РАН, директор Института космических исследований академии Анатолий Петрукович.
«На юге России была лучшая видимость. Полярное сияние было и на севере. Полярное сияние происходит в таком поясе, который называется «овал полярного сияния» и который находится обычно в северных широтах. Основной цвет полярного сияния в северных широтах — зеленовато-белый, может быть разноцветный, с красным. А красный цвет — это полярное сияние на больших высотах, они менее яркие. Где-то на 100 км они зеленые, а на 200–300 км красные» — рассказал Петрукович
Тюмень.
Заведующий астрофизической обсерваторией Кубанского государственного университета, руководитель Центра астрономии и космонавтики краснодарского отделения Российского географического общества Александр Иванов отметил, что сияния возникают в случаях, когда уровень магнитной бури превышает G3. В этот раз это совпало с вечерним временем суток, что и позволило увидеть свечение.
«Прогноз был на шестое число, и магнитная буря должна была достигнуть уровня G2 максимум. Но неожиданно, пока необъяснимо почему, скорость движения заряженных частиц с 350 км/с ускорилась до 500 км/с. Все это привело к опережению событий почти на сутки, и мы были поставлены в такой ситуации в тупик. Ожидалось немного позже и послабее», — пояснил Иванов.
Миасс.
Иванов добавил, что произошедшее явление редкое, но вскоре настанет максимум солнечной активности в цикле (2025 год), поэтому магнитные бури будут происходить чаще. «Не всегда это вызовет возможность увидеть, так как чаще всего приходится на дневное время, либо уровень магнитной бури не столь сильный. Поэтому наблюдаться будет в основном в северной части», — отметил эксперт.
Челябинск.
Петрукович отметил, что магнитные бури обычно прогнозируют после крупных вспышек на Солнце. В этот раз выброс был небольшой, но он «удачно долетел до Земли и вступил во взаимодействие с магнитным полем» планеты
Новосибирск.
Ученые зарегистрировали сильную магнитную бурю во второй половине суток 5 ноября, следует из данных Института прикладной геофизики. Уровень бури G3 — по шкале из пяти показателей это считается сильной бурей. G1 означает, что магнитная буря слабая, а G5 — экстремально сильная
Новосибирск.
Магнитные бури — сильные возмущения магнитного поля Земли, которые вызваны вспышками на Солнце. Они длятся от нескольких часов до нескольких суток. Это явление влияет на спутниковые и другие технологии на Земле, а также на здоровье — во время магнитных бурь у людей появляются проблемы с давлением, возможны тахикардия, бессонница и мигрень
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