Полярное сияние пришло на юг России. Фоторепортаж

Тюмень.

Заведующий астрофизической обсерваторией Кубанского государственного университета, руководитель Центра астрономии и космонавтики краснодарского отделения Российского географического общества Александр Иванов отметил, что сияния возникают в случаях, когда уровень магнитной бури превышает G3. В этот раз это совпало с вечерним временем суток, что и позволило увидеть свечение.

«Прогноз был на шестое число, и магнитная буря должна была достигнуть уровня G2 максимум. Но неожиданно, пока необъяснимо почему, скорость движения заряженных частиц с 350 км/с ускорилась до 500 км/с. Все это привело к опережению событий почти на сутки, и мы были поставлены в такой ситуации в тупик. Ожидалось немного позже и послабее», — пояснил Иванов.