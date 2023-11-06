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Политика ,  
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Самолеты Иордании доставили партию медпомощи жителям Газы

Король Иордании сообщил о доставке самолетами партии медпомощи в Газу

Военно-воздушные силы Иордании доставили партию медицинской помощи в полевой госпиталь в секторе Газа, сообщил король Иордании Абдалла II в соцсети X.

«В полночь наши бесстрашные военнослужащие Военно-воздушных сил доставили по воздуху срочную медицинскую помощь в иорданский полевой госпиталь в Газе. Это наш долг — помочь нашим братьям и сестрам, пострадавшим в войне в Газе. Мы всегда будем рядом с нашими палестинскими братьями», — написал Абдалла II.

Доставка медпомощи от Иордании в Газу была осуществлен в координации с Израилем и с его одобрения, рассказал порталу Walla высокопоставленный израильский чиновник.

Накануне два самолета МЧС России направились с 60 т гуманитарной помощи в Египет. Оттуда представители Египетского общества Красного Полумесяца отправят ее в сектор Газа. В пакет помощи вошли продукты питания, матрасы и подушки, а также средства личной гигиены. Это уже третья партия гуманитарной помощи, направленная Россией в сектор Газа. До этого борты МЧС доставили 55 т грузов.

В ООН отметили, что в Газе остро нуждаются в гуманитарной помощи более 1,6 млн человек, почти половина населения региона — это дети.

Теги
Иордания сектор Газа Израиль медицинская помощь
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