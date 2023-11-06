В БАПОР сообщили о гибели 79 сотрудников ООН в секторе Газа

В ООН сообщили об около 100 жертвах среди своих сотрудников в Газе

С 7 октября, когда началась война между Израилем и боевиками палестинского движения ХАМАС, погибли 79 сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), следует из еженедельного отчета миссии.

«За последние 48 часов были убиты еще пять коллег БАПОР. БАПОР также получило подтверждение о смерти двух сотрудников, убитых 24 октября», — говорится в сообщении.

Кроме того, с начала боевых действий, как минимум 24 сотрудника БАПОР получили ранения.

Сотрудники и объекты БАПОР с начала войны неоднократно подвергались атакам и обстрелам. Так, 31 октября лагерь беженцев Джабалия, на территории которого находится школа под управлением БАПОР, подвергся удару, более 100 человек погибли.

Подполковник армии Израиля Ричард Хехт заявил тогда CNN, что удар был нацелен на командира группировки ХАМАС. В израильской армии позже добавили, что не целились по школе под управлением ООН. В Пентагоне подчеркнули, что ЦАХАЛ «не наносит удары по гражданскому населению намеренно, в отличие от ХАМАС». Группировка заявила, что ее командиров не было в лагере.

Согласно последним данным Минздрава Палестины, в секторе Газа погибли более 9,7 тыс. человек, пострадали 25 тыс. человек. В Израиле погибли свыше 1,4 тыс. человек, ранены 5,4 тыс.