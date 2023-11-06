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Общество ,  
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В поселке на границе Ростовской области и ДНР произошел пожар

Пожар произошел в поселке Седово на границе Ростовской области и ДНР

В поселке Седово Новоазовского района Донецкой народной республики произошел пожар, пострадавших нет, сообщил «РИА Новости» глава администрации района Василий Овчаров.

По его словам, причиной возгорания стало короткое замыкание

«Вроде как короткое замыкание. И причину точно, если смогут, установят. Было возгорание, и потом оно пошло, пошло, начали уже тушить, а потом пошли фейерверки», — рассказал Овчаров, добавив, что работы по ликвидации пожара продолжаются.

Телеграм-канал Baza передает, что в Седово произошел взрыв в здании, где находился комплект боеприпасов, который загорелся после короткого замыкания в проводке.

Поселок Седово находится примерно в 10 км от границы с Ростовской областью.

31 октября украинские военные обстреляли Донецк, в результате в городе начался крупный пожар. По данным «РИА Новости», под удар попала цистерна с горюче-смазочными материалами. Местные жители рассказывали, что слышали звуки взрывов. В результате обстрела получили ранения трое сотрудников съемочной группы телеканала «Известия», у двоих — осколочные ранения, у еще одного — сквозные ранения. Помимо сотрудников телеканала, в зону обстрела попал корреспондент ТАСС.

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Теги
Пожар Ростовская область ДНР взрыв
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