В Донецке в результате обстрела произошел крупный пожар

В Донецке после обстрела произошел крупный пожар

Донецк попал под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины, в результате в городе начался крупный пожар, передает корреспондент «РИА Новости».

По его данным, под удар попала цистерна с горюче-смазочными материалами. Местная жительница рассказала, что слышала звуки взрывов.

В результате обстрела получили ранения сотрудники съемочной группы телеканала «Известия», сообщил медиахолдинг в своем телеграм-канале. Корреспондент Евгений Быковский и журналист Алексей Полторанин получили осколочные ранения, у военкора Александра Мартемьянова сквозные ранения.

Быковский рассказал, что съемочная группа «Известий» приехала в Буденновский район Донецка делать материал об обстреле, рядом с журналистами взорвались цистерны.

Помимо сотрудников телеканала в зону обстрела попал фотокорреспондент ТАСС Дмитрий Ягодкин, сообщило агентство. По его словам, украинские военные нанесли не менее трех ударов, предварительно, из реактивной системы залпового огня (РСЗО).

Мэр Донецка Алексей Кулемзин написал в своем телеграм-канале, что с 09:00 до 21:00 31 октября ВСУ выпустили по нескольким районам Донецка (Киевскому, Кировскому, Куйбышевскому и Петровскому), а также по поселку Старомихайловка в пригороде 13 снарядов калибром 155 мм и восемь ракет из РСЗО.