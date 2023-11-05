Вучич: у ситуации в мире есть много общего с временами перед мировыми войнами

Вучич сравнил ситуацию в мире с периодами перед мировыми войнами

Александр Вучич (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

У сложившейся в мире ситуации есть много общего с событиями, происходившими перед мировыми войнами, заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью агентству Tanjug, его слова передает Kurir.

По словам Вучича, сейчас в мире «рушится весь порядок», в частности после начала войны ХАМАС с Израилем.

Сербский президент также отметил, что Израиль потерял статус неуязвимой державы Ближнего Востока. «Если перемирие будет подписано, все ждут своего момента. Все региональные державы видели, что Израиль не неуязвим», — сказал Вучич.

В октябре министр энергетики Израиля Исраэль Кац назвал борьбу с палестинской группировкой ХАМАС «третьей мировой войной». По его словам, Израиль ведет войну против радикального ислама. «Это не только наша война. Война также идет внутри Европы. В радикальных сообществах», — сказал тогда министр.

Позднее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в публикации для «Российской газеты» заявил, что Польша в роли «гиены Европы» при поддержки НАТО может развязать третью мировую войну.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на вопрос о том, как в Кремле оценивают шанс подобного развития событий, сказал, что «вряд ли это уместный вопрос». Он отметил, что в статье Медведева описаны разные сценарии, которые «гипотетически существуют на повестке дня».