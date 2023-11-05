В Брянской области сбили беспилотник
Богомаз: силы ПВО сбили беспилотник в Брянской области
Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Стародубским муниципальным округом в Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз.
«Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА», — написал он.
По словам губернатора, пострадавших и разрушений нет.
Населенные пункты приграничных регионов России регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников со стороны Украины.
Накануне, 4 ноября, средства ПВО уничтожили украинский дрон над территорией Белгородской области.
В тот же день силы ПВО сбили два беспилотника ВСУ над Курской областью.