В Рязани арестовали подозреваемого в убийстве пристава

Фото: СК РФ

Суд отправил под стражу мужчину, подозреваемого в убийстве сотрудника рязанской службы судебных приставов, сообщил Следственный комитет.

Тело начальника отдела службы судебных приставов по Рязани Сергея Калужского с огнестрельными ранениями было обнаружено 1 ноября. По данным МВД, убитого нашли у одного из домов на улице Сельских Строителей в Рязани. Следственный комитет написал, что пристав был убит в поселке Недостоево в Рязани. 2 ноября СК возбудил уголовное дело об убийстве.

Спустя два дня, 4 ноября, подозреваемого в убийстве задержали. Им оказался мужчина 1979 года рождения. Задержанный признался в преступлении и рассказал, что совершил убийство на почве личной неприязни к потерпевшему. По словам подозреваемого, преступление не было связано со служебной деятельностью убитого.