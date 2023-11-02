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Общество ,  
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В Рязани убили начальника отдела службы судебных приставов

Прокуратура: в Рязани убили начальника отдела службы судебных приставов
Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства начальника отдела службы судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Сергея Калужского, сообщает прокуратура по Рязанской области.

«Ход и результаты расследования находятся на контроле», — говорится в сообщении.

Ночью СК по региону сообщил о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 105 УК («Убийство») после обнаружения тела мужчины с огнестрельными ранениями в Рязани. Тогда в ведомстве не назвали имени погибшего.

1 ноября региональное издание «Вид сбоку» и телеграм-канал «112» сообщили об убийстве Калужского около магазина в микрорайоне Недостоево. По данным «112», в мужчину выстрелил неизвестный в маске, после чего скрылся.

Теги
Рязанская область Рязань прокуратура Следственный комитет
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