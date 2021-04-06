На Байкале провалились под лед два грузовика

В Иркутской области на озере Байкал провалились под лед два грузовых автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

По данным ведомства, инцидент произошел 5 апреля в 17:00 (12:00 мск). Прибывшие на место спасатели установили, что под лед провалились два грузовых автомобиля ЗИЛ-131, груженные досками.

«Один из автомобилей полностью ушел под воду на глубину более 55 метров, второй оказался в воде частично, глубина под ним — 19 метров. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет — водителям и пассажирам удалось покинуть тонущие транспортные средства», — говорится в сообщении МЧС.

В отношении водителей составили протоколы для привлечения к административной ответственности, добавили в МЧС.