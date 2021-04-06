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На Байкале провалились под лед два грузовика

В Иркутской области на озере Байкал провалились под лед два грузовых автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

По данным ведомства, инцидент произошел 5 апреля в 17:00 (12:00 мск). Прибывшие на место спасатели установили, что под лед провалились два грузовых автомобиля ЗИЛ-131, груженные досками.

На Байкале эвакуировали застрявших из-за метели на льду туристов
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«Один из автомобилей полностью ушел под воду на глубину более 55 метров, второй оказался в воде частично, глубина под ним — 19 метров. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет — водителям и пассажирам удалось покинуть тонущие транспортные средства», — говорится в сообщении МЧС.

В отношении водителей составили протоколы для привлечения к административной ответственности, добавили в МЧС.

В начале марта посреди озера Байкал из-за сильной метели застряли 12 туристов. Они не могли самостоятельно выбраться и ждали помощи в палатках. По данным МЧС, порывы ветра в регионе достигали 35 м/с. Спасатели благополучно эвакуировали отдыхающих на берег.

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