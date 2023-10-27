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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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ЦАХАЛ сообщил о ночном рейде с моря на юге сектора Газа

ЦАХАЛ: ночью был проведен рейд с моря на юге сектора Газа
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Войска 13-й флотилии Армии обороны Израиля ночью провели рейд с моря в южной части сектора Газа, говорится в телеграм-канале ЦАХАЛ.

«В ходе операции солдаты нанесли удар по военной инфраструктуре ХАМАС и действовали на территории, используемой военно-морскими силами коммандос ХАМАС. В мероприятиях приняли участие корабли и самолеты ВМС Израиля. После этой активности солдаты покинули территорию», — говорится в сообщении.

Утром ЦАХАЛ сообщил, что сухопутные войска израильской армии в сопровождении истребителей и беспилотников провели рейд в центральной части сектора Газа. В рамках операции авиация и артиллерия ЦАХАЛ нанесли удары по объектами ХАМАС по всему анклаву, в том числе по «стартовым площадкам противотанковых ракет, центрам военного управления и контроля, а также по террористам» группировки.

Израиль готовится к наземной операции в Газе с 7 октября, когда южные населенные пункты страны подверглись атаке боевиков ХАМАС. Правительство намерено уничтожить группировку.

По сведениям The Wall Street Journal, израильское вторжение отложено по просьбе США, которые до конца недели рассчитывают развернуть на Ближнем Востоке дополнительные системы ПВО, чтобы прикрыть собственные военные базы после серии атак. Другими аргументами стали прогресс по освобождению заложников и необходимость гуманитарной помощи палестинцам.

Теги
ЦАХАЛ рейд сектор Газа Израиль Палестина ХАМАС
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