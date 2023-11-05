В Минобороны Израиля назвали количество ликвидированных командиров ХАМАС

Министр обороны Израиля: в секторе Газа убиты не менее 12 командиров ХАМАС

В секторе Газа были убиты по меньшей мере 12 командиров батальонов ХАМАС в ходе операций ЦАХАЛ, заявил министр обороны Йоав Галант. Его слова приводит Ynet.

«После этой войны в секторе Газа не останется никакой угрозы, которая могла бы терроризировать Израиль с южной границы. У нас будет полная оперативная свобода действий внутри сектора», — сказал он.

Галант пообещал, что Израиль «доберется» до лидера ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвары. «Мы доберемся до Яхьи Синвара и уничтожим его. Если жители Газы опередят нас, это сократит войну», — сказал глава Минобороны (цитата по The Times of Israel).

Война Израиля и ХАМАС продолжается уже почти месяц. В сектор Газа ЦАХАЛ вошла 27 октября, Израиль назвал это «расширением» наземных операций в регионе. ХАМАС после этого призвал «арабские и исламские страны и международное сообщество взять на себя ответственность и принять немедленные меры, чтобы остановить преступления» и убийства палестинского народа.