Spiegel: в Берлине ребенок и полицейские пострадали после взрыва «шаровой бомбы»

В Берлине ребенок и полицейские пострадали после взрыва «шаровой бомбы»

Ребенок и два полицейских пострадали после того, как пиротехническое изделие взорвалось вблизи полицейского фургона в Берлине, сообщает Spiegel.

Как уточняет газета, в Нойкельне, районе Берлина, взорвалась «шаровая бомба». В полиции не предоставили информации о тяжести травм или возрасте ребенка. Раненым оказывается помощь, расследование продолжается, сообщили в ведомстве.

Представитель берлинской полиции заявил, что, исходя из имеющихся данных, взрыв не имеет связи никакой связи с пропалестинской демонстрацией во второй половине дня в немецкой столице.

В мае в квартире многоэтажного дома в немецком городе Ратинген (административный округ Дюссельдорф) произошел взрыв.

Как рассказал представитель полиции, товарищество собственников жилья вызвало полицию около десяти утра. Почтовый ящик жителя был переполнен. Экстренные службы направились в квартиру, ожидая, что там находится «беспомощный человек».

Поскольку дверь была заперта, ее пришлось вскрывать. Живущий в квартире мужчина «столкнулся с экстренными службами», затем прогремел взрыв. Ранения получили двое полицейских и десять пожарных.