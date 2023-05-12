Полицейские и пожарные пострадали в результате взрыва в доме под Дюссельдорфом

Полицейские и пожарные пострадали при взрыве в квартире в Германии

В квартире многоэтажного дома в немецком городе Ратинген (административный округ Дюссельдорф) произошел взрыв, несколько человек получили ранения, сообщает Spiegel.

Как рассказал представитель полиции, около 10 часов поступил звонок от управления жилого комплекса с жалобой на переполненный почтовый ящик квартиры, где живут мать с сыном. Экстренные службы направились в квартиру, предполагая, что там находится человек в беспомощном состоянии.

Поскольку дверь была заперта, ее пришлось вскрывать. Живущий в квартире мужчина «столкнулся с экстренными службами», затем прогремел взрыв.

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Территорию вокруг дома оцепили, на место прибыли сотрудники спецназа, спасатели и медики. Ранения получили двое полицейских и десять пожарных. Прокуратура рассматривает произошедшее как попытку убийства.

57-летнего владельца квартиры задержали, пишет FAZ. Он также получил ранения. В его квартире был обнаружен труп. По предварительным данным, человек скончался задолго до взрыва.