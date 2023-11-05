В израильском Сдероте ракета попала в жилой дом

Ракета попала в жилой дом в израильском Сдероте, сообщает Haaretz. Пострадавших нет.

На территории центрального Израиля прозвучала тревога. Как сообщает The Times of Israel, боевики ХАМАС попытались обстрелять этот район ракетами. Информации о пострадавших и повреждениях не поступало.

ЦАХАЛ также сообщила, что вечером 4 ноября было зафиксировано «несколько запусков» с территории Ливана в сторону Израиля. Ракеты не попали на территорию страны. В ответ авиация ЦАХАЛ нанесла удары по военной инфраструктуре «Хезболла» в Ливане, сообщили в Армии обороны Израиля.

«Кроме того, недавно по району Метулы на севере Израиля были выпущены противотанковые ракеты. О травмах не сообщалось», — говорится в сообщении.

До этого Reuters со ссылкой на источник сообщил, что «Хезболла» запустило по позициям Израиля мощную ракету, которую еще не использовали в боевых действиях.

По информации собеседника агентства, ракета поразила «израильскую позицию по другую сторону границы от деревень Айта аль-Шааб и Рмейш». Оба населенных пункта находятся неподалеку от ливано-израильской границы.