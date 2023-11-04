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В московских аэропортах у мигрантов начнут снимать отпечатки пальцев

МВД в аэропортах Москвы начнет проводить дактилоскопию прибывающих мигрантов

В России прибывшим мигрантам начнут проводить дактилоскопию и фотографирование, сообщила начальник главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова, передает ТАСС.

Казакова отметила, что пока эксперимент проведут только в Москве — с таким предложением выступили городские власти.

«Когда уже в каждом аэропорту московского авиаузла будут дактилоскопироваться, фотографироваться (приезжие). И те «перевертыши», как мы их называем, то есть лица, меняющие установочные данные, не смогут заехать на территорию России», — заявила она. 

По словам Казаковой, после введения обязательной процедуры сбора отпечатков пальцев с помощью баз данных раскрыто свыше 2 тыс. преступлений.

В декабре 2021 года вступили в силу изменения в законодательство, в соответствии с которыми трудовые мигранты и иностранцы, въезжающие в страну на длительный срок, должны проходить обязательную дактилоскопию, фотографирование и медосмотр. Трудовые мигранты обязаны пройти процедуры в течение 30 дней, другие иностранцы — в течение трех месяцев.

Исключение сделали для граждан Белоруссии, детей младше шести лет, должностных лиц международных организаций, владельцев дипломатических и служебных паспортов. Из приказа МВД следовало, что трудовые мигранты, которые прошли процедуру дактилоскопии, получают патенты на работу в форме карты с чипом, содержащим электронное изображение лица и отпечатки пальцев рук.

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Теги
дактилоскопия мигранты МВД аэропорты Москва
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