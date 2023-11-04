Вице-премьер Абрамченко: рост цен на продовольствие не превысит 7,5% 2023 году

Вице-премьер заверила, что рост цен в 2023 году не превысит инфляцию

Фото: Андрей Любимов / РБК

Рост цен на продовольствие по итогам 2023 года не превысит 7,5% — прогнозируемый уровень инфляции, заявила «РИА Новости» вице-премьер Виктория Абрамченко.

«Мы держимся в том коридоре, который был задан, то есть мы не превысим общую инфляцию. В рамках, которые планировали, удержимся точно. <...> Мировая продовольственная инфляция — 18-20%», — сказала Абрамченко.

Зампред Центробанка Алексей Заботкин в октябре отметил, что в России годовая инфляция достигнет пика весной-летом 2024 года. Всего инфляция в стране, согласно прогнозу ЦБ, по итогам 2023 года составит 6-7%, а к 2024-му снизится до 4%.

11 октября Росстат сообщил, что в сентябре потребительская инфляция в России составила 6% в годовом выражении — это максимальное значение темпов роста цен с февраля 2023 года, когда оно достигало 11%.

В конце октября Минсельхоз предложил временно запретить экспорт некоторых видов мяса птицы из-за подорожания на 25,3% по сравнению с 2022 годом. Срок ограничения — полгода. Ведомство не уточнило, какие именно виды мяса следует запретить.

4 ноября министр финансов Антон Силуанов заявил, что российская экономика вырастет на 2,8% по итогам 2023 года. Он отметил, что власти компенсировали сокращение темпов роста, которое произошло в 2022 году — «на около 2% темпы роста сократились». Силуанов добавил, что сейчас задачей министерства является предсказуемость колебания курса рубля.