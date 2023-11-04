 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В патриархии уточнили, что за икону обнаружил патриарх Кирилл

Патриархия: показанная патриархом Кириллом икона не является подлинником
Патриарх Кирилл (справа)
Патриарх Кирилл (справа) (Фото: Олег Варов / patriarchia.ru )

Найденная патриархом Московским и всея Руси Кириллом Казанская икона Божией Матери не подлинник, а список, то есть воспроизведение почитаемой иконы, сообщили «Интерфаксу» в Московской патриархии.

«Именно эта вновь явленная икона, как сказал святейший патриарх, находилась в 1612 году в ополчении [Кузьмы] Минина и [Дмитрия] Пожарского», — уточнили в патриархии.

РБК обратился за комментарием в синодальный отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.

Утром 4 ноября патриарх Кирилл представил Казанскую икону Божией Матери во время богослужения в Успенском соборе Кремля. По его словам, это тот самый образ, «в руках с которым князь Пожарский и Минин освободили Китай-город, Кремль и изгнали поляков из нашего Отечества». Он отметил, что нашел икону в патриаршей резиденции в Переделкино, где хранятся образы, предназначенные для передачи в храмы и монастыри, куда приезжает глава Русской православной церкви.

Патриарх назвал икону исторической святыней, которая находится «в ряду самых драгоценных святынь» РПЦ. Он подчеркнул, что образ является точнейшей копией Казанской иконы Божией Матери.

Патриарх Кирилл передал икону в Казанский собор на Красной площади, где она хранилась исторически.

Программа развития РБК Pro Публичные выступления: новый навык

В период Смутного времени патриарх Гермоген передал ополчению под руководством Минина и Пожарского, которое освободило Москву от оккупации интервентами в начале XVII века. С начала XVII века «московская» икона хранилась в Казанском соборе на Красной площади, построенном на средства Пожарского. В 1918 году образ украли, его местонахождение было неизвестно.

Теги
Московский патриархат патриарх Кирилл икона Минин и Пожарский
Материалы по теме
Патриарх Кирилл и раввин Борода осудили беспорядки в Махачкале
Политика
Патриарх Кирилл призвал регламентировать посещение Соловецкого архипелага
Общество
СБУ возбудила дело на патриарха Кирилла
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 4 ноября
EUR ЦБ: 99,01 (+0,01) Инвестиции, 03 ноя, 16:42 Курс доллара на 4 ноября
USD ЦБ: 93,04 (-0,14) Инвестиции, 03 ноя, 16:42
Занимающаяся у русских тренеров фигуристка из США выиграла этап Гран-при Спорт, 17:18
Зеленский поспорил с Залужным о тупике в конфликте с Россией Политика, 17:16
Абрамченко анонсировала обсуждение запрета на экспорт курятины в ноябре Экономика, 17:10
Физика, математика и грань фантастики: чем сейчас живет российская наука РБК и Росатом, 17:01
Песков словами «Путин у нас один» высказался о двойниках президента Политика, 17:00
Песков назвал Украину несчастной страной Политика, 16:47
«Металлург» вернулся в лидеры Восточной конференции КХЛ Спорт, 16:46
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Токсичные и непродуктивные: как правильно проводить видеоконференции РБК и SberJazz, 16:35
В патриархии уточнили, что за икону обнаружил патриарх Кирилл Общество, 16:23
Турция отозвала посла из Израиля Политика, 16:04
Где в Москве встречаются краснокнижные животные, птицы и растения РБК и ДПиООС, 16:00
Промоутер назвал дату следующего боя непобедимого россиянина Бивола Спорт, 15:40
Киносказка «По щучьему велению» заработала больше 1 млрд руб. Технологии и медиа, 15:32
Военные России ударили по арсеналу боеприпасов ВСУ в Черниговской области Политика, 15:27