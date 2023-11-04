В патриархии уточнили, что за икону обнаружил патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл (справа) (Фото: Олег Варов / patriarchia.ru )

Найденная патриархом Московским и всея Руси Кириллом Казанская икона Божией Матери не подлинник, а список, то есть воспроизведение почитаемой иконы, сообщили «Интерфаксу» в Московской патриархии.

«Именно эта вновь явленная икона, как сказал святейший патриарх, находилась в 1612 году в ополчении [Кузьмы] Минина и [Дмитрия] Пожарского», — уточнили в патриархии.

РБК обратился за комментарием в синодальный отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.

Утром 4 ноября патриарх Кирилл представил Казанскую икону Божией Матери во время богослужения в Успенском соборе Кремля. По его словам, это тот самый образ, «в руках с которым князь Пожарский и Минин освободили Китай-город, Кремль и изгнали поляков из нашего Отечества». Он отметил, что нашел икону в патриаршей резиденции в Переделкино, где хранятся образы, предназначенные для передачи в храмы и монастыри, куда приезжает глава Русской православной церкви.

Патриарх назвал икону исторической святыней, которая находится «в ряду самых драгоценных святынь» РПЦ. Он подчеркнул, что образ является точнейшей копией Казанской иконы Божией Матери.

Патриарх Кирилл передал икону в Казанский собор на Красной площади, где она хранилась исторически.

В период Смутного времени патриарх Гермоген передал ополчению под руководством Минина и Пожарского, которое освободило Москву от оккупации интервентами в начале XVII века. С начала XVII века «московская» икона хранилась в Казанском соборе на Красной площади, построенном на средства Пожарского. В 1918 году образ украли, его местонахождение было неизвестно.