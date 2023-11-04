Патриарх вернул найденную Казанскую икону в собор на Красной площади

Патриарх Кирилл (в центре) (Фото: РИА Новости)

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал вновь обретенную икону Казанской Божией Матери в Казанский собор на Красной площади, где она хранилась исторически. Об этом священнослужитель заявил после литургии в храме.

«Образ, казалось бы навсегда утерянный, неизвестно где находившийся, вернулся и водворился в том месте, из которого был похищен», — сказал патриарх после молебна перед иконой (цитата по «РИА Новости»).

История иконы Казанской Божией Матери начинается в середине XVI века. Список (копию) образа в период Смутного времени патриарх Гермоген передал ополчению под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, которое освободило Москву от оккупации интервентами в начале XVII века. С начала XVII века «московская» икона хранилась в Казанском соборе на Красной площади, построенном на средства Пожарского. В 1918 году образ украли, его местонахождение было неизвестно.

Патриарх Кирилл 4 ноября рассказал, что нашел икону в патриаршей резиденции в Переделкино, где хранятся образы, предназначенные для передачи в храмы и монастыри, куда приезжает глава РПЦ. По его словам, он заинтересовался иконой и отдал ее на экспертизу, которая установила, что она написана примерно в 1580 году.

«Поскольку эта икона является точнейшей копией той чудотворной иконы, то совершенно очевидно, что не могло быть в то время создано две одинаковые иконы и что речь идет о том самом чудотворном образе, перед которым молились и Минин, и Пожарский», — заключил патриарх.