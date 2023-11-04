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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны назвало потери ВСУ на купянском направлении

Минобороны оценило потери ВСУ на купянском направлении в 125 человек
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Военная операция на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 125 солдат на купянском направлении, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

Российская авиация нанесла удары по пунктам временной дислокации в районе Тимковки, а также скоплениям живой силы, вооружения и военной техники в районе Ивановки и Синьковки. «Общие потери противника составили до 125 военнослужащих, две боевые бронированные машины», — заявил Зыбинский.

Кроме того, артиллерия группировки уничтожила два 122-мм артиллерийских орудия Д-30, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, пункт боепитания и минометный расчет в районах Лозовой, Пролетарского, Степовой, Новоселовки, Петропавловки и Песчаного.

Накануне в Минобороны России отчитались, что за неделю с 28 октября по 3 ноября на купянском направлении военные заняли более выгодные позиции и отразили 24 контратаки противника. Среди потерь техники противника — семь танков, восемь боевых бронированных машин, 17 автомобилей, 16 орудий полевой артиллерии, а также две боевые машины РСЗО. Также российские военные уничтожили два полевых склада боеприпасов подразделений ВСУ.

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Минобороны ВСУ потери
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