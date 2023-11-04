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В МИД пообещали ответ на готовящуюся переброску F-35 США в Британию

МИД: Россия ответит на готовящуюся переброску американских F-35 в Британию

Россия учтет в военном планировании готовящуюся переброску в Великобританию американских истребителей F-35, способных нести ядерное оружие. Об этом заявил «РИА Новости» замглавы российского МИД Александр Грушко.

Он счел решение перебросить истребители «линей на усиление военного давления на Россию» и «частью политики сдерживания России». Грушко заверил, что Москва примет все необходимые военно-технические меры предосторожности.

«Это будет учтено в оперативных планах военного планирования, подготовки войск и так далее, то есть во всем том, что составляет деятельность вооруженных сил, которая должна принимать во внимание изменение обстоятельств, в том числе военной обстановки и размещения дополнительных военных потенциалов, которые могут нам угрожать», — пояснил замглавы МИД.

В конце августа британская газета The Telegraph со ссылкой на военный источник сообщила, что две эскадрильи (54 штуки) американских бомбардировщиков пятого поколения F-35, способные нести ядерное оружие, уже в конце 2023 года могут прибыть на авиабазу Королевских ВВС Великобритании Лейкенхит в графстве Суффолк. F-35 должны заменить истребители F-15, которые уже находятся на авиабазе.

Как отмечает The Telegraph, F-15, как и F-35, могут нести ядерное оружие, но они менее продвинуты. «Это более новый, более мощный самолет, обладающий большей дальностью полета и малозаметностью, что имеет ключевое значение, если вы собираетесь использовать их для сбрасывания ядерных бомб», — пояснил собеседник газеты.

В середине октября британское правительство сообщило, что на базе ВВС Британии в граффстве Суффолк построили ангар для обслуживания американских F-35.

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Теги
МИД Александр Грушко F-35 США Великобритания
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