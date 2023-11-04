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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Армия Израиля нанесла удар по вооруженной группе на границе с Ливаном

ЦАХАЛ: военные нанесли удары по группировкам на границе с Ливаном
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Армия обороны Израиля нанесла удар по вооруженной группировке на границе с Ливаном, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

«Ранее сегодня террористическая ячейка попыталась запустить противотанковые ракеты по району кибуца Ифтах на севере Израиля», — говорится в публикации. Танк ЦАХАЛ нанес удар по группировке.

Также военные приблизились к району границы со стороны Ливана рядом с населенным пунктом Шломи — ЦАХАЛ уничтожила группу авиаударом.

После начала войны территории Израиля обстреливает не только ХАМАС, но и ливанская шиитская группировка «Хезболла». ЦАХАЛ наносит ответные удары.

Власти Ливана подчеркнули, что страна не хочет вступать в войну, и призвали Израиль прекратить огонь. При этом израильская сторона 21 октября заявила, что «Хезболла» решила присоединиться к боевым действиям и «расплачивается за это».

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Теги
ЦАХАЛ Ливан авиаудар
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