ЦАХАЛ: военные нанесли удары по группировкам на границе с Ливаном

Армия Израиля нанесла удар по вооруженной группе на границе с Ливаном

Армия обороны Израиля нанесла удар по вооруженной группировке на границе с Ливаном, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

«Ранее сегодня террористическая ячейка попыталась запустить противотанковые ракеты по району кибуца Ифтах на севере Израиля», — говорится в публикации. Танк ЦАХАЛ нанес удар по группировке.

Также военные приблизились к району границы со стороны Ливана рядом с населенным пунктом Шломи — ЦАХАЛ уничтожила группу авиаударом.

После начала войны территории Израиля обстреливает не только ХАМАС, но и ливанская шиитская группировка «Хезболла». ЦАХАЛ наносит ответные удары.

Власти Ливана подчеркнули, что страна не хочет вступать в войну, и призвали Израиль прекратить огонь. При этом израильская сторона 21 октября заявила, что «Хезболла» решила присоединиться к боевым действиям и «расплачивается за это».