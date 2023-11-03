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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Минздрав Палестины заявил о гибели 20 человек после удара по школе в Газе

Минздрав Палестины: Более 20 человек погибли при атаке на школу в Газе
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Более 20 человек погибли в результате атаки израильской армии на школу в городе Газа, где размещались сотни беженцев, сообщает Al Jazeera со ссылкой на Минздрав анклава. Десятки получили ранения.

В ведомстве добавили, что раненых доставили в больницу.

Агентство WAFA пишет, что самолеты нанесли удар по школе, подконтрольной Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Здание расположено в районе ас-Сафтауи в северной части города, добавили в агентстве.

Армия обороны Израиля 31 октября подтвердила авиаудар по лагерю беженцев Джабалия на севере сектора Газа, в результате погибли не менее 50 человек, еще 150 пострадали. В ЦАХАЛ объяснили, что удар был направлен на командира ХАМАС Ибрагима Биари, который ответственен за нападение боевиков на южные районы Израиля 7 октября. По словам подполковника израильской армии Ричарда Хехта, Биари «прятался за спинами мирных жителей». Гибель мирного населения он назвал «трагедией войны».

Всего, по оценкам ЦАХАЛ, в нападении 7 октября на Израиль участвовали около 3 тыс. боевиков ХАМАС.

По последним данным, после начала войны в Израиле погибли свыше 1,4 тыс. человек, ранены 5,4 тыс. Число погибших в секторе Газа превысило 9,2 тыс. человек, среди них 3,8 тыс. — дети. Различные травмы получили 32,5 тыс. человек, сообщил Минздрав анклава.

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Теги
ЦАХАЛ сектор Газа погибшие
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