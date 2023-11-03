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Что покажут на выставке «Россия». Видео

Появились кадры с подготовки выставки «Россия» на ВДНХ

Что покажут на выставке «Россия». Видео
Video

В Москве 4 ноября откроется выставка «Россия», посвященная достижениям в стране за последние годы. Ее открыли в соответствии с указом Владимира Путина. «Главная задача — на одной площадке собрать все достижения нашей страны. И показать их таким образом, чтобы посетители, выходя с нашей выставки, были удивлены и чувствовали невероятную гордость за свою страну», — рассказала в эфире телеканала РБК генеральный директор дирекции выставки Наталья Виртуозова. Выставку планирует посетить президент России Владимир Путин, хотя и не в день открытия.

Теги
Выставка «Россия» ВДНХ Москва Владимир Путин
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До открытия выставки-форума «Россия»

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