Генеральный директор выставки «Россия» назвала главную задачу форума

Фото: Андрей Любимов / РБК

Главной задачей выставки-форума «Россия» на ВДНХ является демонстрация достижений российской экономики, рассказала генеральный директор дирекции выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова в эфире телеканала РБК.

«Главная задача — на одной площадке собрать все достижения нашей страны. И показать их таким образом, чтобы посетители, выходя с нашей выставки, были удивлены и чувствовали невероятную гордость за свою страну», — ответила Виртуозова на вопрос о том, какие задачи ставили перед организаторами мероприятия.

Кроме того, выставка нужна для того, чтобы люди не путали российские регионы, добавила она.

На подготовку выставки, по словам Виртуозовой, ушло порядка семи месяцев.

Международная выставка-форум «Россия» пройдет с 4 ноября по 12 апреля в Москве на ВДНХ. Ее открыли в соответствии с указом Путина «в целях демонстрации важнейших достижений Российской Федерации в различных отраслях экономики, включая промышленность, энергетику, агропромышленный комплекс, транспорт, строительство, науку и культуру».

Выставку планирует посетить президент России Владимир Путин. В Кремле уточняли, что это произойдет не в день открытия.