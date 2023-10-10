Захарова обвинила правительство Германии в реабилитации нацизма

Власти Германии открыто реабилитируют нацизм, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале.

По словам Захаровой, «оказывается, что правительство ФРГ «не располагает собственными, выходящими за пределы материалов СМИ, данными» по вопросу участия членов ОУН-УПА (признана в России экстремистской организацией и запрещена. — РБК) в убийстве десятков тысяч гражданских лиц во время Второй мировой войны».

Захарова отметила, что такой ответ получила на депутатский запрос фракция партии «Левые» в парламенте Германии. По словам одного из ее лидеров Севим Дагделен, «речь идет о вырождении борьбы с правым радикализмом» и отрицании открытого почитания на Украине «инициаторов уничтожения мирных жителей, особенно евреев, поляков и цыган».

«Так сегодня выглядит открытая реабилитация нацизма — через манипуляцию историческими сведениями, откровенную подмену понятий, замалчивание и отрицание положений Нюрнбергского приговора», — написала Захарова. Она добавила, что, в итоге, Германия стала передавать Украине вооружения.

4 октября Захарова заявила, что странам Евросоюза может понадобиться Украина, обладающая ядерным оружием, хотя эта страна не может контролировать даже «базовые вещи» на своей территории. Она предположила, что раз такие люди, как министр иностранных дел Германии Анналена Бербок находятся у власти, то в этом «театре абсурда» им понадобится, в том числе, и «ядерная Украина».