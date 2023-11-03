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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о занятии выгодных рубежей на купянском направлении

Минобороны: российские военные заняли выгодные рубежи на купянском направлении
Сюжет
Военная операция на Украине
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции на Купянском направлении
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции на Купянском направлении (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

На купянском направлении российские войска улучшили свои позиции и отбили 24 контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), говорится в недельной сводке Минобороны за период с 28 октября по 3 ноября.

Военнослужащие группировки войск «Запад» «заняли более выгодные рубежи», уточнили в военном ведомстве. На купянском направлении ВСУ потеряли свыше 755 человек, семь танков, восемь боевых бронированных машин, 17 автомобилей, 16 орудий полевой артиллерии и две боевые машины реактивных систем залпового огня.

За неделю российские военные уничтожили два полевых склада боеприпасов подразделений ВСУ.

Купянск — город в Харьковской области.

Минобороны регулярно отчитывается об ударах по украинской технике и местам дислокации войск.

31 октября начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что российские тяжелые огнеметные системы нанесли удары по пунктам и укрытиям ВСУ у Ивановки.

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Он уточнил, что за сутки военнослужащие подразделения отбили девять атак украинских войск в окрестностях сел Синьковка и Тимковка. На этом участке, по словам Зыбинского, ВСУ потеряли до 90 солдат.

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Минобороны Украина Россия ВСУ
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