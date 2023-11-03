Минобороны сообщило о занятии выгодных рубежей на купянском направлении

Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции на Купянском направлении (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

На купянском направлении российские войска улучшили свои позиции и отбили 24 контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), говорится в недельной сводке Минобороны за период с 28 октября по 3 ноября.

Военнослужащие группировки войск «Запад» «заняли более выгодные рубежи», уточнили в военном ведомстве. На купянском направлении ВСУ потеряли свыше 755 человек, семь танков, восемь боевых бронированных машин, 17 автомобилей, 16 орудий полевой артиллерии и две боевые машины реактивных систем залпового огня.

За неделю российские военные уничтожили два полевых склада боеприпасов подразделений ВСУ.

Купянск — город в Харьковской области.

Минобороны регулярно отчитывается об ударах по украинской технике и местам дислокации войск.

31 октября начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что российские тяжелые огнеметные системы нанесли удары по пунктам и укрытиям ВСУ у Ивановки.

Он уточнил, что за сутки военнослужащие подразделения отбили девять атак украинских войск в окрестностях сел Синьковка и Тимковка. На этом участке, по словам Зыбинского, ВСУ потеряли до 90 солдат.