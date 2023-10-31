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Военная операция на Украине ,  
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Военные нанесли удары по опорным пунктам ВСУ на купянском направлении

Минобороны: военные отбили девять атак ВСУ на купянском направлении за сутки
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Военная операция на Украине

Российские тяжелые огнеметные системы (ТОС) нанесли удары по опорным пунктам и укрытиям Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Ивановки на купянском направлении, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский.

Ранее ведомство отчитывалось о применении в зоне спецоперации тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» и новейшей ТОС-2 «Тосочка».

Военнослужащие российской группировки также отбили девять атак ВСУ за минувшие сутки, сказал собеседник агентства. Атаки отразили в окрестностях сел Синьковка и Тимковка, уточнил он. Украинская сторона, по словам Зыбинского, потеряла на этом участке до 90 военнослужащих, два танка и другую технику.

Минобороны регулярно отчитывается об ударах по украинской технике и местам дислокации войск. Накануне ведомство сообщило об уничтожении арсенала авиационных средств поражения украинской армии в районе села Дубиевка Черкасской области Украины.

В военном ведомстве также рассказали об ударах по пунктам управления четырех украинских бригад в районах населенных пунктов Степовая Новоселовка (Харьковская область), Серебрянка (ДНР) и Лепетиха (Николаевская область).

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Минобороны Украина ВСУ
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