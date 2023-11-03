Минобороны сообщило о перехвате украинского дрона в Белгородской области

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Средства ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщило Минобороны России.

Дрон уничтожили около 7:10 мск. О разрушениях и пострадавших Минобороны не сообщило.

Это уже второй бесплотник, сбитый над Белгородской областью, за последние несколько часов. Предыдущий дрон силы ПВО сбили примерно в 23:45 мск 2 ноября.

Белгородская область, как и другие граничащие с Украиной регионы России, с начала военной операции регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников. Так, 1 ноября атаки были совершены на Белгородский и Борисовский районы, а также Валуйский, Грайворонский и Шебекинский городские округа, сообщал губернатор Вячеслав Гладков.

По данным главы региона, в городе Шебекино в результате обстрела из реактивной системы залпового огня «Град» пострадал один мужчина, он находился в крайне тяжелом состоянии. Также были повреждены два легковых автомобиля.