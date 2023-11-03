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На греческом острове Эвбея произошло землетрясение магнитудой 5,2, сообщает портал Eviaonline со ссылкой на губернатора Центральной Греции Фаниса Спаноса. Эвбея — курортный остров, второй по величине в Греции (после Крита).

Землетрясение вызвало оползни, повреждены окна магазинов возле храма Иоанна Русского (в Прокопионе), в целом ущерб оценивается как незначительный.

Губернатор подчеркнул, что землетрясение нанесло незначительный материальный ущерб предприятиям. Были прекращены занятия в школах, детей вывели на улицу. Решение о возобновлении занятий примут мэры городов, находящихся в сейсмически активной зоне.

Землетрясения в Греции случаются регулярно — они происходили, например, в 2017 году, в 2021 году и 2022-м.